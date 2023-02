“Attorno al faro“ c’è la memoria I musei europei vanno in scena

Oggi alla chiesa dell’Annunziata dalle ore 21 fa tappa “Open Atelier“, progetto europeo nato da una rete interdisciplinare di sette partner composta da Amat e da quattro musei (Skagen, Danimarca, Lubiana, Slovenia, Reykiavìk, Islanda, Mora, Svezia) e due Università (Politecnico di Milano e Aalborg, Danimarca, ormai solido partner di Amat per numerose esperienze in campo internazionale) e finalizzato a rafforzare la capacità dei musei di relazionarsi con nuovi pubblici, sperimentando, grazie allo spettacolo dal vivo, nuovi modi di presentare e indagare il patrimonio in essi contenuto in chiave contemporanea e creativa.

Nella serata evento di Pesaro, “Attorno al faro. Open Atelier“ Chiara Lagani di “Fanny & Alexander“ e Mara Cerri conducono il pubblico in un nuovo viaggio alla scoperta della straordinaria esperienza umana e artistica di Skagen, ispirato alle immagini dell’archivio fotografico di Art Museum of Skagen (Danimarca) e liberamente tratto dai testi di Virginia Woolf ed Edgard Allan Poe.

"Che cos’è un’immagine? – si legge nelle note al lavoro di Chiara Lagani e Mara Cerri – uno strano mondo pulsante e vivo che si apre e si serve di altre immagini e se le affratella nella nostra mente in un modo complesso e misterioso. Dove c’è l’immagine c’è quasi sempre anche una lacuna, una ferita fatta di nulla che è al contempo figura di altro, una pura spettralità sulle tracce di una presenza attualmente assente".

Sulle tracce di immagini si compone questo viaggio poetico per video e voce sola che “Fanny & Alexander“ compone attorno alle fotografie dell’archivio dello Skagens Kunstmuseer, agli evocativi paesaggi e ai misteriosi personaggi che le abitano. Vi affiorano impermanenti e provvisori personaggi, memorie letterarie, sopravvivenze, inconsci del tempo. Il guardiano di un faro e il suo cane. Una famiglia di villeggianti. Un gruppo di pescatori perduti nella nebbia. Un ritrattista compulsivo dedito alla sua opera.

A seguire intervento di Erik Pollini. Ingresso libero con prenotazione al 346 0956050.