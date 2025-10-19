Attraversa le Siligate: investito. Ragazzo di 25 anni muore sul colpo

È stato travolto e ucciso a 25 anni mentre si trovava a piedi sulle Siligate. È la tragedia accaduta nella tarda serata di ieri lungo strada Romagna, all’altezza del civico 66. La vittima è un giovane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe di nazionalità peruviana e stava probabilmente attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta la vettura. Una manciata di secondi fatali, e poi l’impatto: violentissimo, tanto da non lasciargli scampo.

Erano all’incirca le 20 quando è scattato l’allarme. Alcuni automobilisti di passaggio hanno visto il corpo riverso sull’asfalto e hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati erano troppo gravi. L’eliambulanza, inizialmente allertata, è stata annullata poco dopo, quando i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso.

La scena che si è presentata ai primi arrivati è stata drammatica. La dinamica precisa è ora al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi fino a tarda notte per ricostruire la traiettoria del pedone e stabilire eventuali responsabilità.

Il tratto di strada Romagna, in località Siligate, è rimasto parzialmente chiuso per consentire i rilievi e il recupero della salma, avvenuto su disposizione del magistrato di turno. Un dramma che riaccende il tema della sicurezza lungo quell’arteria molto trafficata, dove già in passato si sono verificati tragici incidenti, soprattutto nelle ore serali. La visibilità ridotta e la velocità dei mezzi che transitano rendono pericolosi anche brevi attraversamenti.

Antonella Marchionni