Attraversa vicino al semaforo: travolta da scooter, donna ferita

Pesaro, 27 giugno 2024 – Stava attraversando la Statale vicino all’incrocio con via Cavour, quando uno scooter, che non l’aveva vista, l’ha travolta e fatta cadere per terra.

E’ avvenuto alle 17,20 circa di oggi. La donna, che attraversava diretta dal centro città verso il porto, avrebbe attraversato in mezzo a una colonna di auto che erano in coda al semaforo e stavano ripartendo una volta che è scattato il verde.

Lo scooter, che era diretto dal mare verso Rimini (direzione nord), l’ha investita. La donna – sui 70 anni – è caduta a terra ed ha sbattuto la testa, ma quando è arrivata l’ambulanza del 118 era cosciente e rispondeva alle domande dei sanitari. Lo scooter invece non è neanche caduto e il suo conducente era quindi illeso.

Sul posto una pattuglia della polizia locale di Pesaro per ricostruire la dinamica dell’incidente.