"Attribuire i dipinti è una cosa molto seria"

Raffaello fu uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, e su questo non c’è dubbio. Di dubbi invece ce ne sono sul fatto che periodicamente qualche ristretto e isolato gruppo di studiosi attribuisca con assoluta certezza un nuovo quadro al divin pittore. Sarà un caso che queste attribuzioni vengano sempre fatte nei confronti dei soliti Leonardo, Raffaello e Caravaggio?

Sarà un caso che i quadri in questione quasi sempre siano in collezioni private e spesso all’estero? Non pensano che siano coincidenze la maggioranza degli storici dell’arte, a partire da Vittorio Sgarbi, che domenica è intervenuto dopo l’ennesima attribuzione, avvenuta stavolta a Pergola nell’ambito di un convegno in cui una replica di un famoso dipinto di Perugino conservato a palazzo Pitti sarebbe stata assegnata a Raffaello.

"Nessuna possibilità", è stato il commento del sottosegretario e prosindaco di Urbino. Abbiamo quindi chiesto anche al presidente dell’Accademia Raffaello un parere: "Questa “Rivelazione di Pergola“ – commenta Luigi Bravi – non sembra aver sollevato dubbi da parte della comunità degli storici dell’arte sul fatto che ci troviamo davanti a un non-Raffaello. Molti sono i punti deboli: perché mai Raffaello, già artista indipendente, avrebbe copiato un dipinto dell’ex maestro o addirittura ritratto per primo la moglie di lui nelle sembianze della Maddalena? Quali sono i dati che provano che la copia non sia di un qualsiasi altro allievo di Perugino? Come mai la stampa le ha dato tanto? Siamo davanti a un classico dell’arte: copie di Raffaello, quadri del suo ambito fatti passare per suoi, e via dicendo. È ovvio che, se si ha interesse nel dare rilievo all’opera che si possiede, conviene farla attribuire a Raffaello piuttosto che a un qualsiasi Bertino da Piansevero. Tornando invece a qualche settimana fa, l’improbabile assegnazione a Raffaello di un’opera tramite intelligenza artificiale, ha provato a mio avviso in maniera inequivoca come uno strumento di base numerica sia inabile ad analizzare il prodotto della mente umana".

La docente di storia dell’arte della Carlo Bo Anna Maria Ambrosini Massari è altrettanto schietta: "Anche i miei studenti sono in grado di capire che quello di Pergola non è Raffaello, sia per la qualità del dipinto, sia per tutti i dati storici e biografici che non vanno in quella direzione. Chiunque può dire tutto, ma per essere accettata una ipotesi va provata con la visione, i confronti, l’esperienza e una profonda conoscenza dei lavori dei pittori dell’epoca. La storia dell’arte è una disciplina con dei metodi rigorosi, in cui non c’è spazio né per fini poco onesti né per l’intelligenza artificiale, che non potrà mai arrivare dove solo occhio, esperienza e conoscenza possono giungere. E vorrei aggiungere che questi scoop danneggiano anche i giovani storici dell’arte, che fanno ricerca onestamente, fanno vere scoperte, ma fanno fatica a farsi largo se l’attenzione è puntata solo sulle notizie sensazionali".

Giovanni Volponi