Auditorium, ci siamo. Il palas si veste di rosso. E intanto si lavora ancora

Bianco e rosso sono i colori della città, ma anche quelli indossati dalla Vuelle basket e quelli con cui la Scavolini è riconosciuta nel mondo. Ecco perché ieri, all’imbrunire, otto fari luminosi coloravano di rosso la parete esterna dell’ex tempio del basket in via dei Partigiani. Oggi, finalmente, alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini, un impianto poliedrico per funzionalità, restituito alla città dopo quello che resterà impresso, nella mente di tanti pesaresi, come il cantiere “infinito“.

Il meteo promette pioggia: per oggi lo spettacolo di visual design firmato dalla Stark di Paolo Buroni avverrà solo all’interno. Chi vorrà godersi la rimpatriata forse vivrà una sensazione di estraniamento: all’interno tutto sa di nuovo e anche, letteralmente, di vernice fresca. Anche perché, ieri sera, passate le 19 trovavi ancora operai chini a terminare incombenze e rifiniture.

Si lavora fino all’ultimo minuto. Ma oggi, finalmente, sarà il giorno della festa con Valter Scavolini, presidente dell’azienda di cucine “più amata dagli italiani“, a tagliare il nastro tra 1300 persone pronte all’applauso. L’inaugurazione inizierà verso le 18 con le poesie di Gianni D’Elia a rompere il ghiaccio. Dopo tre canti del poeta pesarese, il testimone passerà alla giornalista, Silvia Sacchi a cui spetterà di condurre la cerimonia: il cortometraggio sulla storia del vecchio palazzetto sarà la prima opera ad essere sparata sulla fila di giganteschi schermi di cui il nuovo impianto è dotato. Poi sarà la volta del saluto del sindaco Matteo Ricci, dell’assessore Riccardo Pozzi – esausto, ma felice – e del vicesindaco Daniele Vimini. Chiusura in bellezza con lo spettacolo di visual design firmato dai creativi della Stark di Paolo Buroni.

"Sono felice – dice Pozzi –. E’ fatta. La commissione comunale pubblico spettacolo ha rilasciato parere favorevole per entrambi le manifestazioni di oggi e domani". La capienza prevista è ampia: oltre 1300 persone sugli spalti e oltre 300 seduti. Al termine della cerimonia le porte dell’Auditorium torneranno a riaprirsi per ospitare coloro che vorranno osservare la nuova veste dell’edificio (fino alle ore 21; ingresso libero e gratuito). Domani, invece, è prevista la consegna al campione della MotoGp, Pecco Bagnaia, della cittadinanza benemerita: questo secondo appuntamento pubblico inizierà alle ore 21 sempre all’Auditorium Scavolini.