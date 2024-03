Auditorium, l’assalto dei 1500. Il patto tra Ricci e Scavolini: "Ora la città ha un vero gioiello"

Vitali Rosati

E’ veramente fatta: finalmente Pesaro ha riaperto i battenti dell’ex Palazzetto dello Sport, oggi Auditorium Scavolini. E pace se la ristrutturazione radicale è costata 10 milioni di euro ed è durata otto anni: ieri la gente aveva voglia di godersi lo spettacolo, di riappropriarsi di un luogo ancora carico di emozioni. Mezzora in anticipo, in via dei Partigiani, le persone sono arrivate alla spicciolata; sotto gli ombrelli. Erano tanti, oltre 1500. Di momenti coinvolgenti, durante l’inaugurazione, ce ne sono stati diversi, ma il calore umano s’è sentito tutto nella standing ovation dedicata a Valter Scavolini. L’imprenditore è stato invitato dal sindaco Matteo Ricci e dall’assessore Riccardo Pozzi a tagliare il nastro tricolore di un traguardo complicato. Ma quando Scavolini è salito sul palco dell’Auditorium che porta il suo nome, un’onda di riconoscenza ha portato la gente seduta ad alzarsi. E’ stata brava Silvia Sacchi, giornalista e conduttrice della cerimonia, nel lasciare spazio a quell’abbraccio spontaneo, durato pochi secondi, ma così significativi, rivolti ad un uomo asciutto quanto gentile, che più di altri s’è dimostrato un condensato di amore per il lavoro, passione per lo sport, spalla solida per la comunità. Lui che sa bene cosa voglia dire fare, credere in una impresa, per primo ha ringraziato gli artefici del lavoro: "Cosa posso dire io? Dopo che il vicesindaco Vimini ha detto tutto e di più c’è poco da aggiungere – ha osservato strappando il sorriso dei presenti –. Voglio ringraziare il sindaco e tutti i suoi collaboratori per quello che hanno fatto per questo palazzetto, che rimarrà il gioiello di Pesaro. Con la mia famiglia siamo orgogliosi di aver legato all’Auditorium il nostro nome. E’ stupendo". Scavolini è stato generoso nel rispondere alle domande calzanti di Sacchi: "Ricordo ancora con grande emozione l’ex-Palasport, il luogo che ha significato così tanto per me, mio fratello Elvino e tutta la famiglia – ha detto –. Abbiamo sostenuto la riqualificazione di questa struttura per restituire alla città un luogo di aggregazione proiettato al futuro, sperando che possa essere il palcoscenico di nuove emozioni e di nuovi successi".

Ad aprire la cerimonia è stato il poeta Gianni D’Elia. Sacchi, poi ha letto la lettera di saluti e auguri al Cigno, inviata dal sottosegretario alla cultura Giammarco Marchi. E’ stata, quindi la volta del sindaco Ricci: "Andava messa una data. Lo so mi hanno odiato. Il motivo vero era che oggi è il compleanno di Gioachino Rossini e inaugurare oggi sarebbe stato l’ideale". L’assessore Pozzi non ha odiato il sindaco, ma ha sudato freddo per accelerare e consegnare in 8 mesi scarsi il secondo stralcio.

In sintonia, il sindaco Ricci ha detto: "Da oggi siamo più competitivi: a Pesaro mancava una struttura media: la capienza dell’Auditorium è strategica". Il riferimento è al fatto che l’Auditorium può ospitare 1.390 persone sugli spalti e un massimo di 380 sedute in platea, rappresentando una risposta per eventi per cui l’Astronave risulta troppo grande con i suoi 8mila posti e per cui il Teatro Rossini è troppo piccolo con le sue 600 poltroncine rosse.

L’Auditorium è strategico perché ha una dotazione per la spettacolarizzazione audio video di alto livello, progettata dallo studio Stark del visual designer Paolo Buroni. L’opera multimediale, sparata sulla decina di schermi giganti che caratterizzano le pareti del palazzetto è stata un saggio efficace delle possibilità espressive raggiungibili con il nuovo impianto tecnologico di cui è attrezzato l’Auditorium. La resa ha ampliato la percezione del pubblico, già ammaliato dall’esibizione lirica, avvenuta poco prima del baritono Paolo Bordogna, accompagnato al pianoforte da Alexey Yakimov. "E’ omologato Coni per competizioni di basket e volley", ha rassicurato Pozzi, rivolto a tutti gli sportivi. Insomma, si torna a emozionarsi. Ieri, è accaduto al sindaco Ricci: "Quando abbiamo deciso di mettere mano ad una struttura definita ’inagibile’ ho subito pensato che non si potesse abbattere. Ci sono dei luoghi nella città che hanno un valore aggiunto, perché sono i luoghi delle emozioni – ha detto Ricci –. È stato un percorso faticoso, ma quando rischiavamo di mollare pensavo a due persone: Ilaro Barbanti e Gianfranco Di Dario, uomini appassionati, uomini del fare. Ci abbiamo messo tutta la “tigna”. E’ grande l’emozione essere arrivati in fondo. Quando ci abbiamo messo le mani mi avevano detto che era irrecuperabile e bisognava abbatterlo. Una scelta che non mi convinceva. Per fortuna l’ingegnere Paccapelo, mi ha consigliato di insistere, di recuperare questo spazio. C’ho creduto. La prima persona che mi è venuta in mente è stata Valter Scavolini e il suo “vecchio” impegno nel far rivivere questo luogo. L’ho chiamato, e gli ho detto che “se mi avesse dato un euro lo avrei intitolato alla sua famiglia”. In risposta lui ha confermato la cifra – importante – detta qualche anno fa. Non c’è stato bisogno nemmeno di una stretta di mano: ci siamo fidati, in un Paese nel quale fare i lavori pubblici è una delle cose più complicate che ci siano".