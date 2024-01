Auditorium Pedrotti, il simbolo della ’Capitale italiana dei ritardi’

I consiglieri comunali dei Fratelli d’Italia non fanno ’passare’ molto alla giunta Ricci. Tutt’altro: "Vorremmo sottolineare la Via Crucis dell’Auditorium Pedrotti: Pesaro, Capitale Italiana dei Ritardi nella Cultura", scrivono il consigliere Daniele Malandrino (foto) e la coordinatrice comunale Serena Boresta.

"Il Comune di Pesaro si trova al centro di una serie di promesse non mantenute – scrivono – e di ritardi preoccupanti, culminati nella situazione critica dell’Auditorium Pedrotti. Nel febbraio 2020 è apparso l’annuncio di riapertura nel 2021, grazie al crowdfunding di 54mila euro unito ai 400mila stanziati dalla Regione, ora sembra un miraggio. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Pozzi a maggio 2021, la nuova scadenza per il completamento dell’Auditorium è slittata ulteriormente al 2024, trasformando Pesaro in una città che più che la capitale italiana della cultura sembra la capitale italiana dei ritardi nei cantieri". FdI annuncia una interrogazione sull’accumularsi dei ritardi: "Non sono mancati precedenti come l’Auditorium Scavolini, il cavalcaferrovia, l’ex tribunale e il San Domenico, Pesaro non ha imparato la lezione. L’incompiuta del Pedrotti – sottoscrivono Malandrino e Boresta – nell’anno della Capitale Italiana della Cultura è emblematica della politica degli annunci. La preoccupante situazione dei luoghi dedicati alle manifestazioni culturali, evidenzia la mancanza di un impegno concreto da parte dell’amministrazione. Pesaro merita più di un titolo, merita un’azione tempestiva per ristabilire la sua reputazione culturale".

Ma se il completamento del cantiere al vecchio palas non arriverà nei tempi e nei contenuti previsti qualcuno dovrebbe assumersi le sue responsabilità: "Il Comune è chiamato a rendere conto alla comunità pesarese – concludono i consiglieri – e a tutti gli amanti della cultura la realizzazione di progetti promessi. La politica deve trasformarsi da annunci vuoti a azioni tangibili". Il 29 febbraio, giorno fissato per l’inaugurazione del rinnovato Palas, arriverà presto.