Auditorium Scavolini da ieri a bando i locali commerciali

Da ieri è sul sito del Comune l’avviso pubblico che mette a bando i locali, ad uso commerciale realizzati in seno alla ristrutturazione dell’ex Palazzetto in Auditorium Scavolini. L’asta pubblica ci sarà il 22 settembre.La porzione interessata dal bando è divisa in due blocchi affacciati su viale Marconi, nel tratto compreso tra viale dei Partigiani e la Statale. Il primo, di 290 metri quadrati, accoglierà un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare; il secondo, di 89 metri quadrati, accoglierà spazi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il bando prevede la concessione, per almeno 9 anni, con canone mensile di 5.306 euro, “in cambio” del completamento dei lavori non strutturali quali opere di suddivisione e organizzazione degli spazi, conformemente alle esigenze della futura destinazione. "L’obiettivo – osserva l’assessore Riccardo Pozzi – è ottimizzare tempi e risorse pubbliche. Affidando i lavori alle attività che gestiranno gli spazi, eviteremo gli sprechi che a volte incorrono nell’adeguare, in un secondo tempo, le stesse strutture alle esigenze commerciali del concessionario".