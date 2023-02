Aule dove si impara a essere felici

C’è una scuola in Inghilterra dove i bambini non imparano solo a leggere e a far di conto. Una scuola dove si insegna, o almeno ci si prova, l’arte della felicità. Dove la parola “Happiness” (felicità in inglese) non è uno slogan, ma una materia curricolare. Un’ora di lezione accanto alle altre, più tradizionali, come matematica, storia o geografia. E la cosa incredibile è che questa scuola di felicità è nata da un fatto tragico. Tutto è cominciato nel 2015, quando nella scuola di Tipton, Birmingham, quattro ragazzi persero un loro genitore. Da questa immane tragedia i docenti , aiutati dalla psicologa esperta Jules Mitchell, decisero di intraprendere un percorso per tentare di far superare i traumi agli allievi. All’interno del percorso crearono un laboratorio di felicità, con canzoni gioiose, corsi di danza, di meditazione e di autostima. Inizialmente questa idea fu poco apprezzata e vista con diffidenza in quanto secondo l’opinione di alcuni genitori quest’ora di felicità poteva sembrare una perdita di tempo, o poteva aumentare lo stress mentale degli studenti. Già dopo poco tempo però, si poterono intuire gli effetti positivi che questa iniziativa stava portando ai ragazzi. Nel giro di qualche mese la voce si sparse in tutto il paese ed in breve tutte le scuole nei dintorni decisero di intraprendere lo stesso percorso, per far apprendere ai ragazzi l’importanza di riuscire a stare bene grazie al pensiero positivo, anche dopo eventi tragici che sembrano insuperabili.

Leo Bartoccetti 2B “Pirandello”