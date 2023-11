Aurora boreale dalla spiaggia di Gabicce Mare, il sindaco: “Non succedeva da oltre 30 anni”

Gabicce Mare (Pesaro), 6 novembre 2023 – L’aurora boreale vista dalla spiaggia di Gabicce. Dopo le fotografie postate su Facebook dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, anche il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi ha voluto condividere col popolo del web lo spettacolo della natura che si è ammirato un po’ in tutta Italia.

“Aurora boreale dalla spiaggia di Gabicce Mare! – scrive il sindaco sui social – Un fenomeno raro, visibile fino a latitudini molto basse. Non succedeva un fenomeno simile da oltre 30 anni. Grazie a Niccolò Ubalducci per per lo splendido scatto! Grazie a Marco Pierfelici per la seconda foto in notturna. #GabicceMareMonte #autunno2023”.