Auser: "Li aiutiamo per il trasporto"

"Il problema principale è che anche nel caso in cui sono presenti delle strutture ricreative o sociosanitarie per l’accoglienza anziani, spesso ci sono difficoltà a raggiungerle per chi non deambula. Per questo come Auser offriamo un servizio trasporto per le persone in difficoltà, tramite i mezzi a disposizione dell’associazione con cui riusciamo a portare anche diabetii o ciechi. Purtroppo le famiglie fanno sempre più difficoltà a sostenere i costi dell’assistenza e cerchiamo di dare loro una mano. Per aderire basta sostenere il tessera, 15 euro. Se il trasporto è su Pesaro, non ci sono altri costi, se invece bisogna raggiungere Ancona per esempio, allora richiediamo solo un piccolo contributo per le spese".