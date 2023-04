Austin Daye e Victor Osimhen: atleti diversi accomunati dalla passione

Per i giovani lo sport, oggi come oggi, è molto importante. E’ spesso argomento di discussione e di confronto. Per questo motivo noi, ragazzi della 2 F della scuola “A. Manzoni”, abbiamo voluto approfondire la storia e la carriera di due sportivi in particolare: Victor Osimhen e Austin Daye. Due personaggi presenti nelle cronache sportive di questo ultimo periodo. I due hanno una storia alle spalle molto differente. Austin ha avuto un’infanzia molto agiata data la ricchezza del padre Darren, campione NBA, quindi è stato più facilitato ma proprio per questo avrebbe anche potuto non impegnarsi. Osimhen, invece, è nato in Nigeria, in uno dei paesi più poveri al mondo. Gli è venuta a mancare la madre quando era piccolo e qualche mese dopo il padre rimase disoccupato. Il giovane per portare a casa dei soldi per i sette fratelli vendeva bottigliette d’acqua ai semafori. La sua passione per il calcio iniziò grazie a delle scarpette trovate nei rifiuti. Quindi lui ha avuto un’infanzia più difficile rispetto a quella di Daye. Osimhen inizia la sua vera carriera al Napoli con un grande futuro davanti a sé, data la sua giovane età, al contrario dello statunitense che ha ben 35 anni e ha già avuto una sua carriera. Il giocatore pesarese infatti ha giocato per ben sei anni di fila in Nba, poi si è trasferito alla Vl e l’ha salvata dalla retrocessione per ben due anni. I due, nonostante le loro storie diverse, hanno dimostrato un’incredibile grinta e voglia di lottare, cercando di guidare la propria squadra per portarla alla vittoria. Riflettendo sulle loro vite abbiamo capito che il loro punto in comune è stato quello di credere in loro stessi ed essere determinati a raggiungere i loro obiettivi. Entrambi, quindi, sono un esempio.

Mehdi Meneghello, Christian Ovani, Giacomo Pezzi, Alex Agostini, Giacomo Travenzoli