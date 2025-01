Australian Open:. Nardi perde al quinto set contro il canadese Diallo

La vittoria in uno slam rimane un tabù per Luca Nardi, che ha ceduto in cinque set contro il canadese Gabriel Diallo. Il numero 86 della classifica Atp, un gigante ben al di sopra dei due metri, ha incassato il crollo del pesarese dopo i primi tre set giocati più che alla pari dal 21enne del Baratoff che era passato in vantaggio per due set a uno. Nardi gioca a viso aperto contro il canadese, sfiorando anche il colpo nel tie break del secondo set, ma poi Diallo passa nel quarto e quinto parziale troppo nettamente perché non sia accaduto qualcosa di inatteso (6-1 6-2) a favore del canadese.

"Alla fine del terzo set sono andato in bagno e non mi ha fatto bene. Non sarei dovuto andare in bagno – ha detto Luca Nardi –, perché mi ha rilassato troppo e sono tornato in campo che ero parecchio stanco e purtroppo poi non sono riuscito a tornare su. Diciamo che le 3 ore e mezza prima mi avevano condizionato parecchio, anche perché non ho giocato tanto bene, quindi ho corso molto. Non avevo buone sensazioni e poi si è visto, ero abbastanza stanco. Poi lui ha iniziato a servire benissimo. Peccato, perché nel secondo set, che ho perso, ho avuto due set point, quindi poteva andare diversamente. Per giocare negli Slam, dove le partite sono così lunghe - conclude Nardi –, devo lavorare sicuramente sul servizio, perché qui mi è mancato. Ero sempre a correre sia sul suo servizio che sul mio, avrei voluto avere un po’ di punti più facili. Questo specialmente negli Slam penso che serva".

Nardi si allenerà un’altra settimana, poi andrà a Rotterdam, magari sperando di evitare tutti gli infortuni dello scorso anno.