Autismo, al via da oggi convegno e incontri con esperti e genitori

Prendono avvio oggi alle 15 nell’Aula Magna del Rettorato di via Saffi, 2 gli incontri dedicati al tema "Autismo, video modeling e realtà aumentata: percorsi per l’inclusione e la qualità della vita". In programma, dopo il saluto del Rettore Giorgio Calcagnini, interventi dei docenti urbinati Berta Martini e Lucio Cottini. I lavori proseguiranno giovedì mattina a Palazzo Battiferri per concludersi nel pomeriggio a Palazzo Albani con docenti, genitori e Fondazione per l’Autismo. https:www.uniurb.itnovita-ed-eventi5385