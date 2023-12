Autismo, nata l’associazione So-fare: "Manca il centro, ci faremo sentire"

Da una ferita è nata una speranza. Di che parliamo? Del centro per l’autismo che le famiglie aspettano dal 2017 e che la Regione ha depennato dalla lista delle prossime opere in programma, perché in via Vatielli, dove sarebbe dovuto nascere, l’Ast realizzerà la Cot, Centrale operativa territoriale, cioè uffici sanitari. All’indomani della notizia, luglio 2023, la rabbia ha lacerato le famiglie, stanche di subire le promesse mancate della politica. Da quello strappo è nata la voglia di fare rete a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico: è nata, cioè, l’associazione So-fare. Ieri, in Comune, in sala rossa, la presidente Rita Capone Bianchi ha citato i soci fondatori – Vittorio Petretti, Giovanna Secchiarolo; Carmen Brienza; Gianluca Mandorino; Maura Vastano; Laura Allegretti; Vanessa Tonnini e Silvia Vichi – e ha illustrato i prossimi passi.

"Siamo alla ricerca di una sede operativa, non necessariamente grande, dove i ragazzi possano incontrarsi e fare attività" ha annunciato la presidente guardando fiduciosa i presenti perché la voce circoli in città. Negli occhi della presidente si accende una luce: "I nostri ragazzi sanno fare. Faccio un esempio. Saremo presenti, per tre giorni ai mercatini di Natale in centro. Distribuiremo i trecento pacchi di biscotti confezionati con i ragazzi come prima azione di autofinanziamento".

E poi? "Faremo sentire la nostra voce con una significativa manifestazione proprio davanti “al Centro sparito“ di via Vatielli. Saremo in tanti. Non è concepibile che sulla pelle di questi ragazzi, per questioni politiche e l’incapacità amministrativa di progettare, non ci sia ancora una risposta concreta ad un bisogno essenziale". Insomma lo smacco di via Vatielli pesa. Al momento di salutare i presenti, il consigliere regionale Andrea Biancani, ha dato aggiornamenti sul Centro: "La vicenda è ormai tristemente nota – ha detto –: non sono direttamente responsabile di quanto successo, ma chiedo scusa alle famiglie a nome della Istituzione che rappresento. Continuerò a monitorare il percorso di realizzazione del Centro. L’assessore Saltamartini, in Consiglio ha detto che si sta valutando l’opzione di un terreno vicino all’ospedale di Muraglia". Ma a muovere l’associazione non sarà il rancore, quanto la speranza e il sogno di arrivare a fondare una Academy, sul modello di quella che esiste a Civitanova Marche, nota come Astuta Ability Academy’. Quale speranza? "Siamo un’associazione di promozione sociale – ha detto Capone Bianchi – costituita da genitori, amici, psicologi, psicoterapeuti ed educatori. Crediamo in una società inclusiva. L’alternativa, oggi, di un adolescente che termina la scuola superiore, purtroppo è quella di essere relegato in casa, perché per lui non c’è un progetto futuro. Finita la scuola semplicemente smette di avere relazioni. I genitori si sentono soli. Che cosa possono fare? Lo iscrivono ad un centro diurno; a qualche palestra per dargli una socialità fuori casa. Molti i ragazzi autistici, hanno un potenziale enorme, spesso mortificato. Se accompagnati da educatori debitamente formati gli autistici possono svolgere mansioni e determinati lavori".

Nel suo intervento, l’assessore Luca Pandolfi, ha illustrato luci ed ombre dei tis, tirocinii di inclusione sociale. "Le risorse, grazie ai fondi europei, per inquadrare i giovani con disabilità ci sono. In questo tipo di progettualità il partner sanitario cioé l’Umea dell’Ast, unità multidisciplinare età adulta, ha l’ultima parola. Purtroppo questa realtà lavora sottorganico da tempo. L’affanno della struttura Ast penalizza gli inserimenti degli aspiranti tirocinanti". Biancani entra nel dettaglio: "Valutare le mansioni vuol dire garantire la sicurezza, evitare i rischi. La struttura Ast, a causa della carenza di personale, non riesce a lavorare con la giusta serenità per cui è alto il numero dei rifiuti a fronte dei progetti presentati a beneficio dei ragazzi".

Ma la speranza di dare autonomia è l’ultima a sparire. "L’associazione – ha osservato la garante Maruska Palazzi – nasce anche per sensibilizzare la comunità verso quello che deve essere un obiettivo comune". Con grande affetto e stima del pubblico è stata accolta tra il pubblico la presenza della neuropsichiatra infantile Vera Stoppioni.

Solidea Vitali Rosati