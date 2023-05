Autista, cameriera ai piani e barista

Piadineria Villa Chiara di Pontesasso ricerca una barista, con minimo di esperienza pregessa nel settore, e un aiuto in cucina per piccole mansioni (preparazione affettati, hamburger, hot-dog). Il locale richiede massima serietà e disponibilità. No perditempo. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 393 6585984.

Signora pearese con disabilità fisica è in cerca di un assistente personale che sia disponibile tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 11. Si richiede una persona dotata di forza e capacità fisica negli spostamenti e possibilmente residente in zona. Gli interessati possono contattare il numero 351 5987047 (anche su Whatsapp), o inviaare un mesaggio alla seguente email: [email protected]

In zona Pergola e San Lorenzo si cerca autista personale per signore anziano che abbia modeste pretese economiche. Anche pensionato. La risorsa dovrà svolgere l’attività di accompagnamento per visite mediche, commissioni relative alla spesa alimentare e altre piccole richieste.

Per gli interessati, è possibile contattare il signor Lorenzo al numero: 377 3327643.