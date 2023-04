Autista di autobus e impiegato ufficio estero

Ad Urbino si cerca una figura come autista di autobus con sede di lavoro ad Apecchio. Vengono richieste patenti di guida C, D, ADR, CQC. Inizio del contratto da giungo 2023 con possibilità di rinnovo. Per candidarsi contattare il numero di telefono: 339 8063402.

Mobilificio situato a Montecalvo in Foglia cerca un addetto per ufficio estero a cui affidare: spedizioni, sviluppo ordini, emissione etichette, documenti vendita e gestione delle spedizioni. Richieste: conoscenza della lingua inglese e francese per mantenere i giusti contatti con la clientela estera della ditta.

Viene proposto un contratto per sostituzione di una maternità ma con possibilità di trasformazione. Orario di lavoro a tempo pieno da concordare.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: [email protected]