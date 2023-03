Autista per azienda E poi un posto in Comune

Ge.fim srl, azienda nel settore plastico di Talacchio a Vallefoglia, ricerca autista con patente B che abbia, preferibilmente, esperienza pregressa nel settore dei trasporti e che sia automunito, con qualifica come autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli. Viene offerto un contratto a tempo pieno, dalle 7.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]

Comune di Terre Roveresche apre una selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, di categoria D, a tempo indeterminato e pieno. Requisiti: Diploma di Laurea (DL) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, ovvero titolo di studio equipollente o equiparato; patente di guida cat. B o superiore; conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. La scadenza per la domanda online è l’11 aprile 2023 entro le ore 12, il bando è disponibile nel sito web del Comune di Terre Roveresche: www.comune.terreroveresche.pu.it