Auto a fuoco, paura a Osteria Nuova

Montelabbate, 26 ottobre 2023 – Paura questa mattina alle ore 8:45 circa in via Spadolini a Osteria Nuova, nel comune di Montelabbate. I pompieri sono intervenuti con 3 squadre per domare l'incendio di due autovetture. Una Mercedes classe A e un veicolo rosso parcheggiato a fianco, coinvolto dalle fiamme che si sono propagate.

L’origine dell’incendio, con tutta probabilità, è un corto circuito. Gli occupanti della Mercedes, che avevano visto uscire del fumo dal vano motore, si sono subito allontanati: nessuno è rimasto ferito o intossicato.

La squadra dei pompieri sul posto ha spento l'incendio e messo in sicurezza le auto coinvolte, una delle quali era alimentata a Gpl. Sul luogo dell’incendio anche la Polizia Locale di Pian del Bruscolo.