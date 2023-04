Auto cappotta, ferita bimba

Una bambina di 10 anni è ricoverata in ospedale in condizioni serie, dopo l’incidente avvenuto mentre si trovava a bordo dell’auto guidata dal padre. E’ successo ieri intorno alle 13.15 in strada delle Caminate, a causa dell’uscita di strada dell’auto. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, infatti, un automobilista di Fano del 1976 con a bordo la figlia di 10 anni, mentre procedeva da San Costanzo verso Fano, giunto all’altezza del civico 186 ha perso il controllo del mezzo, andando a finire in un campo: l’auto a quel punto si è ribaltata adagiandosi su un fianco (foto). Le cause della perdita di controllo non sono ancora state chiarite ma ogni ipotesi è al vaglio degli agenti.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118 che ha trasportato la bambina al Pronto soccorso di Fano in codice giallo; poco dopo è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza il mezzo. Il padre della bambina non avrebbe riportato lesioni o traumi tali da richiedere il ricovero.