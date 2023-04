Si colpisce da sola con un mattone a Pesaro: cosa succede ora alla donna

Pesaro. 27 aprile 2023 – Sono le 8,30 di ieri. Una signora che abita di fronte al civico 55 di via Montenevoso, una traversa di via Milano, vicino alla caserma dei carabinieri, vede che c’è una donna sanguinante a terra. E’ stesa all’ingresso di un’abitazione. Ha più ferite alla testa e vicino al suo corpo c’è una pietra. Una residente si avvicina alla donna a terra la quale ha 54 anni: "Le ho domandato cosa fosse successo, mi ha risposto che ha fatto tutto da sola, poi ha perso i sensi".

Nel frattempo anche un altro vicino di casa accorre: "Mi hanno citofonato – racconta Angelo Cirelli (video) – dicendo “corri corri è successa un’aggressione“. Sono sceso e ho visto questa donna sanguinante con una pietra di fianco, sporca di sangue. All’inizio era semicosciente, alla domanda se fosse stata aggredita ci ha risposto di no. Poi ha perso conoscenza. Abbiamo allertato i soccorsi. Non avevamo mai visto quella persona nei paraggi, il corpo era infilato nell’atrio, i piedi verso la strada. Non ci siamo accorti di nulla, nessun rumore di una eventuale aggressione, siamo oltretutto vicini ai carabinieri, e nei paraggi c’è anche una telecamera".

La quale viene immediatamente requisita dalla polizia che nel frattempo è arrivata sul posto assieme all’eliambulanza che poi non riuscirà a ripartire. Si cercano testimoni. Si teme una aggressione, forse da parte di un uomo. Le indagini partono proprio da questa ipotesi. Gli uomini della Squadra mobile cercano di raccogliere indizi ed esaminano il caso in base alla dinamica e alle testimonianze raccolte. Nessuno ha visto alcuna aggressione e nessuno ha sentito litigi in strada, una via parecchio trafficata al mattino.

Con il passare delle ore il caso assume contorni più chiari e sconcertanti. La signora di 54 anni ha fatto tutto da sola. E’ lei stessa che lo conferma una volta che gli uomini della squadra mobile, coordinati da Paolo Badioli, l’hanno raggiunta all’ospedale di Ancona dove era stata ricoverata. La donna ha raccontato di avere girovagato per la città, fino a raggiungere in auto via Montenevoso. E’scesa, si è colpita più volte con una pietra alla testa fino a quando non è stramazzata al suolo e ha perso i sensi. L’avrebbe fatto in un momento di delirio per presunti motivi di lavoro, ma senza una reale ragione. Una reazione scomposta a una una nuova proposta di lavoro come donna delle pulizie. Così, delirando, si è fatta del male.

Per questo ora sarà trasferita all’ospedale di Pesaro per le necessarie cure psichiatriche. Un fatto che ha tenuto in scacco per cinque ore, polizia, scientifica, carabinieri, ambulanza, eliambulanza e giornalisti al seguito e che segue un altro episodio: il suicidio annunciato in un cartello sul ponte di Soria poi rivelatosi falso e che è costato ore di lavoro nel Foglia ai vigili del fuoco sommozzatori.