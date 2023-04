Auto contro bici Ciclista ferito

Paura ieri mattina nella rotatoria tra via Nelson Mandela e strada delle Caminate. Erano da poco passate le 12 quando un’auto ha centrato un ciclista, mandandolo al Pronto Soccorso. L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia locale (foto). Da una prima ricostruzione pare che un 52enne di San Costanzo alla guida di un’auto che percorreva strada delle Caminate da mare verso monte sia entrato in collisione con la bici in sella alla quale viaggiava un fanese di 73 anni che percorreva via Nelson Mandela da San Costanzo verso Fano, mentre entrambi si accingevano ad uscire dalla rotatoria verso Fano.