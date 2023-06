Auto contro la bicicletta "Ma lui non si è fermato"

Un sorpasso azzardato, il frontale con la bicicletta, la conducente che resta ferita sull’asfalto, la fuga. Questi gli elementi messi in fila dalla procura che hanno portato sul banco degli imputati un 40enne di Cattolica accusato di lesioni e omissione di soccorso stradali. Ieri, al processo con rito abbreviato, il pm ha chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione. Ma per la sentenza bisognerà aspettare il prossimo 10 luglio. La vittima non si è costituita parte civile.

Il fatto risale a Ferragosto 2021. Il 40enne, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Battisti quando, durante un sorpasso, è andato a sbattere contro una bicicletta che arrivava dalla direzione opposta. Nell’impatto, la ciclista è rovinata a terra, riportando una frattura al polso da 40 giorni di prognosi. Lo scooterista, secondo l’accusa, sarebbe fuggito, senza prestare così soccorso. Difeso dall’avvocato Alfredo Torsani, il 40enne ribadisce di non essere stato lui a provocare l’incidente e a ferire la donna.

e. ros.