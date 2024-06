Auto contro scooter: "Torno subito". Però scappa. Rintracciato poco dopo

di Antonella Marchionni

"Torno subito eh, non ti preoccupare". E invece ha tagliato la corda ma, nel giro di poche ore è stato rintracciato dalla polizia locale e denunciato per omissione di soccorso. E’ l’automobilista che ieri mattina ha investito Giorgia Giuliani, 34 anni, impiegata in una società di broker assicurativo e figlia del giornalista Elio Giuliani. La ragazza stava andando al lavoro intorno alle 7,50 quando, in via Guerrini, in prossimità della casa del Popolo di Muraglia, una Dacia Sandero di colore marrone si è scontrata con il suo scooter facendola cadere a terra.

"Io stavo andando verso l’interquartieri mentre l’auto andava nella direzione opposta – racconta Giorgia -. L’auto stava per girare verso i parcheggi e si è scontrata contro il mio scooter proprio mentre stava per curvare. Io mi sono schiantata contro di lui e per fortuna ho riportato solo qualche livido alle gambe e al polso guaribile, secondo il pronto soccorso, in 3 giorni di prognosi". Ma Giorgia è caduta a terra e l’automobilista "ha tirato giù il finestrino e mi ha detto: ‘guarda che torno, eh’. E invece se n’è andato lasciandomi lì e dirigendosi verso la direzione dell’ospedale di Muraglia, senza neanche scusarsi".

Giorgia è stata soccorsa dai passanti che l’hanno aiutata. Tutti hanno visto la scena ed è stata chiamata la polizia locale che da subito ha iniziato le ricerche per rintracciare l’auto "pirata". Le ricerche si sono diramate anche grazie ad un tam tam sui social. "Chiunque avesse notizie utili all’individuazione del responsabile – si legge nel post pubblicato su facebook poco dopo l’accaduto -, è pregato di mettersi in contatto con la polizia locale di Pesaro. La polizia municipale è prontamente intervenuta sul posto e sulla base della testimonianza di alcuni passanti che hanno assistito alla scena è alla ricerca di una Dacia marrone danneggiata soprattutto nella parte anteriore".

E così è stato: una manciata di ore dopo l’automobilista era già stato identificato e denunciato: si tratta di un cinquantenne pesarese. "Grazie mille – è il post di Giorgia – alla polizia locale e anche a tutti quelli che mi hanno soccorsa, medicata e aiutata".