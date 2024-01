Auto contro un palo a Sant’Orso. Tamponamento in viale Romagna

Paura domenica sera in via Fossa Sant’Orso, dove un’auto è finita sul fianco dopo essersi schiantata contro un muretto ed un palo della luce. Terminato il servizio del Carnevale, fatti rientrare i carri ed effettuate le operazioni di pulizia del suolo per le riaperture delle strade, gli agenti della Polizia locale sono stati infatti chiamati a rilevare un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 in via Fossa di Sant’Orso. Una Ford Puma condotta da una 30enne fanese che, per cause incorso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo aveva urtato contro il muro di cinta di una abitazione ribaltandosi su un lato. Nella carambola è stato danneggiato anche il palo dell’illuminazione pubblica (che ora è stato già ripristinato da Aset). Fortunatamente illesa la ragazza alla guida.

Ieri mattina, invece, è rimasta ferita in un semplice tamponamento la conducente di una Lancia Ypsilon, una 32enne di Montemarciano, che in viale Romagna, davanti al distributore Eni si era fermata per far attraversare un pedone. Non ha fatto altrettanto l’auto che la seguiva e che l’ha così colpita. Alla guida c’era un uomo di 56 anni di Mondolfo.