Auto d’epoca alla Baronia Ruperto

E’ definita “exclave“ l’area territoriale appartenente a una Regione che però si trova all’interno di un’altra. La cosa rara e curiosa riguarda “La Baronia di Monte Ruperto“ situata nel nostro Appennino ai confini con i comuni di Apecchio e Sant’Angelo in Vado ma di proprietà di Città di Castello che proprio in questi giorni per quello che è stato definito "un itinerario leggendario a portata di navigatore" ha installato (con l’autorizzazione dei comuni marchigiani) dei cartelli stradali con l’indicazione della Baronia di Monte Ruperto luogo suggestivo, ricco di fascio e leggenda.

A suggellare l’iniziativa dei cartelli indicatori oggi ci sarà il primo trofeo “Baronia di Monte Ruperto“, un evento che vedrà ai nastri di partenza oltre 25 equipaggi da tutto il centro e nord Italia dirigersi proprio verso gli ingressi della “baronia“.

Per la prima volta, infatti, la strada panoramica che da Apecchio conduce a Monte Ruperto sarà palcoscenico (con partenza da Città di Castello alle ore 9) di splendide auto che si sfideranno in prove di abilità in quel territorio carico di storia e cultura.

Il programma prevede la visita al Museo dei Fossili e a seguire alle ore 10,30 la “manche di prove di abilità“ nella strada panoramica da Apecchio a Monte Ruperto; al termine delle prove è prevista una visita al sito archeologico “Domus del Mito“ di Sant’Angelo in Vado con successivo pranzo e premiazioni.

La particolarità della “Baronia di Monte Ruperto“ si perde nella notte dei tempi, quando cedette il titolo nobiliare al gonfaloniere di Città di Castello, tramandato ai sindaci che oggi si susseguono.

