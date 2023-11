Auto divorata dal fuoco al casello dell’A14. Indagini in corso

Macchina divorata dalle fiamme, la notte tra domenica e ieri, nel grande parcheggio libero di fronte al casello di Marotta. Il veicolo, una vecchia Fiat Croma, era posteggiato nell’area in cui sostano abitualmente numerosi mezzi pesanti e auto, quando all’improvviso è stato avvolto da un incendio, andando pressoché distrutto. Sul posto, poco prima delle 3 e mezza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano, supportati dai colleghi di Pesaro arrivati con un’autobotte. La loro azione ha consentito di mettere in sicurezza l’auto in fiamme (ridotta a un ‘scheletro’) e l’area circostante, evitando il propagarsi dell’incendio e il coinvolgimento di altre vetture. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli angenti della Polizia Stradale di Urbino, che indagano sull’accaduto. Stando a quanto trapela in merito alla prima ricognizione effettuata dai pompieri, sembra che non siano emersi elementi tali da ipotizzare un episodio doloso. Nelle prossime ore se ne potrà sapere di più.

s.fr.