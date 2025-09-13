Auto e consulenze nel mirino. Santori e la 500 della suocera: "Dica se ha usato soldi pubblici"

Un "affare di famiglia" riporta al centro delle cronache Andrea Santori, il presidente della Svem (la società della Regione che si occupa di fondi europei) che guida anche l’Its Academy di Fermo, l’ente pubblico di formazione finanziato con fondi pubblici. A sollevare la questione sono l’ex deputata dem Alessia Morani e la giornalista Sandra Amurri e, al centro delle accuse, c’è una "Fiat 500 del 2010 acquistata dall’Its per 18.050 euro da un rivenditore che l’aveva comprata dalla suocera di Santori per soli 6.600 euro. La stessa suocera ha poi acquistato, sempre dallo stesso rivenditore, una Fiat 500 del 2021 per 11.590 euro: una triangolazione che coinciderebbe con il plusvalore dell’operazione. Abbiamo portato fotografie, fatture e atti ufficiali della Motorizzazione civile". "Sono tutte illazioni che non capiamo – è la replica di Santori -, anche perché fatte nei confronti di una scuola, delegittimando un’attività portata avanti per i ragazzi, senza scopo di lucro, e tutto questo solo a fini politici. Sono solo diffamazioni che creano danni e che verranno valutate dagli avvocati che ho incaricato".

Morani e Amurri, carte alla mano, ricostruiscono la presunta triangolazione. Il 31 marzo 2025 la suocera di Santori vende la sua Fiat 500 del 2010 a un concessionario della provincia di Fermo per 6.600 euro. Pochi mesi dopo, il 29 luglio, la stessa auto viene acquistata dall’Its Smart Academy per 18.050 euro. In pratica, l’istituto avrebbe pagato quasi tre volte il valore iniziale. Sempre il 31 marzo, nel frattempo, la suocera aveva comprato dal medesimo rivenditore una Fiat 500 più nuova, immatricolata nel 2021, pagandola 11.590 euro. Una coincidenza che, sottolineano Morani e Amurri, rende ancora più sospetta l’operazione: l’utile generato dal passaggio della vecchia auto all’Its copre quasi per intero la spesa della nuova vettura. E non solo Fiat 500: la politica e la giornalista accendono i riflettori anche sulle consulenze. "Due società riconducibili a Santori, Isbc Consulting (oggi in liquidazione) e Geg Consulting Srl, hanno fatturato oltre 160mila euro all’ITS nel 2023 per ‘consulenze’ non meglio identificate. Le stesse società possiedono due auto di lusso utilizzate da Santori. Già il 29 luglio 2025 Confindustria Fermo, Ascoli e Macerata avevano denunciato, nero su bianco, ‘assenza di visione’, ‘opacità totale delle scelte’ e una gestione incoerente con la missione educativa della Fondazione. Di fronte a questi fatti ci chiediamo se la Prefettura di Fermo, a cui esprimiamo massima fiducia, abbia effettuato i controlli previsti dallo statuto Its e, soprattutto, se il presidente uscente Francesco Acquaroli continuerà a rimanere in silenzio sul suo uomo di fiducia Santori che, come è noto, è presidente anche di Svem. Le risorse pubbliche non possono diventare un bancomat".

Antonella Marchionni