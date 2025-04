Auto e moto ad alta velocità: due strettoie in via Fastiggi

Per rallentare la velocità nel centro abitato di Villa Fastiggi, il Comune di Pesaro ha deciso di installare due strettoie sperimentali lungo il rettilineo di via Fastiggi, agli ingressi della frazione. "E’ una scelta condivisa con il Quartiere 4, in risposta alle richieste dei cittadini – spiega l’assessore Sara Mengucci –. I residenti hanno segnalato il problema della velocità dei mezzi che transitano nella strada, a tutte le ore del giorno rappresentando un rischio per l’incolumità di pedoni e ciclisti".

Le due strettoie saranno posizionate in via Fastiggi, in corrispondenza degli incroci di via Bartoli e strada in Sala. "Sono punti nevralgici della via che attraversa il cuore del paese. Le strettoie saranno per ora sperimentali – continua –: in questi mesi terremo monitorata la situazione per capire se necessitano di modifiche o se renderle definitive. La sicurezza stradale, soprattutto nei centri abitati, è una priorità per questa amministrazione. Siamo consapevoli che ogni cambiamento richieda un periodo di adattamento, ma siamo altrettanto certi che questa scelta porterà benefici in termini di qualità della vita e sicurezza stradale. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza che sapranno dimostrare in questa fase di attuazione". La scelta di posizionare due strettoie è stata condivisa con il Quartiere 4, anche durante un incontro pubblico con i cittadini che si è svolto ad inizio aprile (foto). Così la presidente di Quartiere 4 Simona Della Martera: "L’alta velocità in via Fastiggi è un problema reale. Speriamo che sia un segnale per i tanti automobilisti e motociclisti che ogni giorno sfrecciano nel centro del quartiere".

Ieri, verso le 14, proprio Villa fastiggi è stato teatro di un incidente che ha provocato danni materiali alle auto coinvolte e spazientito gli automobilisti rimasti in coda, per via della carreggiata impegnata dai due veicoli coinvolti nell’impatto. Strada della Fabbreccia, all’altezza del bar Carbonari, è un tratto compreso tra due rotatorie: la velocità dovrebbe già essere smorzata. Una distrazione forse alla base della causa di incidente avvenuto per una mancata precedenza in uscita dal parcheggio.

s.v.r.