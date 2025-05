Auto e moto del passato a Urbino. Un grande corteo per l’entroterra

Un corteo di auto e moto storiche sfilerà domenica attraverso i territori comunali di Urbino e Montecalvo in Foglia, con partenza da e ritorno a Canavaccio. È la sesta edizione della “Passeggiata auto e moto del passato“, organizzata dall’Associazione Canavaccio eventi, con il patrocinio del Comune di Urbino e il supporto del centro commerciale “Raffaello“. Proprio lì è fissato il raduno, con iscrizioni e colazione dalle 8 alle 9 di domenica 4. Alle 9,15 i mezzi partiranno per il giro turistico attraverso le colline, toccando Urbino, Ca’ Gallo, Gadana e arrivando alla Corte della Miniera, con visita al Museo della stampa. La ripartenza sarà alle 12, per scendere fino a Borgo Massano, dove ci sarà il pranzo nel ristorante “Il cavaliere“ per i partecipanti. Dopo il pasto si ritornerà verso Canavaccio, passando nuovamente per Urbino, con aperitivo finale, consegna dei gadget e saluti al ristorante “La casa dei cuochi“. La partecipazione è libera e aperta a tutti i possessori di auto e moto di interesse storico, ma sono ammessi solo veicoli in regola con il vigente codice della strada. Ci sono ancora posti disponibili: per informazioni e prenotazioni contattare il 3404007831 (Andrea) o il 3472340310 (Roberto).

