Auto finisce contro il guard rail: un chilometro di coda in superstrada

Un chilometro di coda ieri mattina all’uscita della superstrada. Disagi e ritardi all’ora di punta per un incidente (in foto) che per fortuna non ha visto feriti. A vedere invece l’auto rivolta contromano, con la parte anteriore destra distrutta e accartocciata, si è temuto fosse andata peggio al conducente. Che invece è uscito illeso dallo scontro. Ha fatto tutto da solo, l’uomo alla guida della Punto bianca che in prossimità di Fano, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro il guardrail facendo girare l’auto su se stessa di 180 gradi. Sembrava quasi stesse procedendo contromano.

Sul posto gli agenti della Stradale di Cagli per i rilievi di legge e per regolamentare il traffico, intenso a quell’ora. Erano infatti le 7.45 quando è stato richiesto l’intervento della Polstrada, che ha consentito il traffico sulla corsia di destra, nella carreggiata direzione Fano. Si è però creata immediatamente una coda di un chilometro, a scorrimento lento. La strada è tornata alla sua normalità in meno di due ore, poco dopo le 9.