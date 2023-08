Auto finisce nel fosso, conducente incastrato salvato dai vigili del fuoco

Pesaro, 19 agosto 2023 – Ha perso il controllo ed è finito con l’auto in un fossato. Paura ieri sera a Pesaro, per un incidente successo lungo strada dei Colli, verso le 23.30. Il conducente è rimasto incastrato all’interno della vettura che rischiava di ribaltarsi. A scongiurare il peggio, l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro che hanno ancorato e stabilizzato la vettura, estratto la persona alla guida che hanno affidato al personale del 118 arrivato subito sul posto. L’automobilista è stato trasportato in ospedale. L’attività dei pompieri è proseguita con il recupero della macchina tramite l’autogru. Ancora sconosciute le cause che hanno fatto perdere al conducente il controllo del mezzo.