Auto in fiamme nella zona industriale

Intervento dei vigili del fuoco di Fano e dei carabinieri di Marotta, ieri, poco dopo le 9, nella zona industriale ‘Le Grazie’ di San Costanzo, per l’incendio di una Fiat Panda. L’auto era stata parcheggiata una decina di minuti prima nel piazzale di un’azienda quando, probabilmente per un cortocircuito, dal cofano sono scaturite le prime fiamme. Tempestivi l’allerta e l’intervento sia dei pompieri che dei militari, i cui accertamenti hanno escluso cause dolose, anche perché l’episodio si è verificato in pieno giorno. Macchina da rottamare, ma nessun altro danno.