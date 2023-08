Auto in fiamme paura nella notte tra le case di via Piave I Vigili del Fuoco di Fano hanno spento l'incendio di un'auto in via Piave, probabilmente causato da un cortocircuito. L'auto è andata irrimediabilmente danneggiata. Attimi di paura per le fiamme che hanno divorato la Peugeot bianca.