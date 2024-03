Auto pirata travolge cagnolino al guinzaglio, la padrona accusa

FANO - Paura ieri mattina intorno alle 12 in viale Primo Maggio, quando una cagnolina di nome Buffi è stata investita da un’auto pirata mentre attraversava la strada da monte a mare sulle strisce pedonali all’altezza della pizzeria Pizza & Capricci. "Sono ancora sotto choc" ci ha raccontato la padrona che la teneva al guinzaglio, Maristella Spinelli, di ritorno dalla clinica per animali dove Buffi, un incrocio tra Maltese e Shitzu di 14 anni, è stata ricoverata per tutto il pomeriggio. "Siamo in apprensione perché è vecchietta e in seguito all’urto ha avuto un arresto cardiaco. Ora pare star bene, ma non si può sapere come andrà. Quello è un punto pericoloso in cui andrebbe comunque fatto qualcosa per metterlo in sicurezza".