Auto ribaltata: mamma e bimbo estratti da operai

Doppio capottamento ieri. Il primo episodio si è verificato nella mattinata poco prima delle otto quando per cause ancora in corso di accertamento un’automobile guidata da una signora ha preso a sbandare rimbalzando contro il Guard rail e si è rovesciata su un fianco. L’incidente è accaduto lungo la Strada Statale 16, all’altezza del ristorante Typo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso e anche per regolare il traffico nel giorno della ripresa delle attività lavorative dopo le festività pasquali.

Un secondo incidente è avvenuto dopo pranzo, alle 14,30 circa, davanti alla Marchigiana mobili, lungo la strada che va a Mombaroccio. Mamma e figlio di dodici anni, di origini marocchine, stavano viaggiando su un’auto che improvvisamente è precipitata nel fosso, ribaltandosi. I due occupanti sono stati estratti da alcuni operai della fabbrica vicina e quindi soccorsi dai sanitari del 118 con ferite in varie parti del corpo.

d.e.