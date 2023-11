Vola con l’auto nella scarpata: ragazza di 21 anni miracolata

Pesaro, 8 novembre 2023 – Ha fatto un volo di quasi 5 metri, con la sua Peugeot 206, e qualcuno dei residenti della zona – vicino a Trebbiantico – ha pensato subito a un’altra tragedia, dopo quella avvenuta domenica 29 ottobre, che ha visto vittima, in Strada dei Colli, Giuseppe Marcheggiani, 43 anni, che si è schiantato contro un albero mentre procedeva in moto lungo la via tristemente nota per le tragedie.

L'auto della ragazza finita in una scarpataa

Stavolta a finire in una scarpata è stata la Peugeot di una ragazza di 21 anni, residente a Fano. La giovane procedeva ieri intorno alle ore 14 da Novilara verso Pesaro, quando all’improvviso, in corrispondenza del bivio per Trebbiantico, più o meno all’altezza della residenza sanitaria di Galantara, perde il controllo del mezzo e finisce con la macchina nella scarpata.

Probabilmente, anche se non c’è la certezza, è lei stessa a dare l’allarme col telefonino. E sul posto arriva l’eliambulanza oltre a una squadra dei pompieri di Pesaro che la tirano fuori dall’abitacolo e l’affidano ai sanitari. La ragazza non ha mai perso coscienza: la sua prognosi non è nota, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale di Pesaro per la ricostruzione del sinistro.

ale.maz.