Auto schiacciate dai tronchi . Oggetti volanti dai terrazzi. La bora sferza, tragedie sfiorate

Il maltempo ha sferzato la provincia provocando danni e disagi. A Pesaro, in via Mancini, nella notte un albero è addirittura caduto su due auto. E per i vigili del fuoco è stato un super lavoro: impegnati, in tutta la provincia, in almeno 80 interventi per fronteggiare i danni provocati dall‘ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la costa. Le richieste sono arrivate a decine e riguardavano, in particolare, la rimozione di alberi caduti sulla strada, rami pericolanti e svuotamento di seminterrati allagati. Molti oggetti sono caduti pericolosamente dai terrazzi. La situazione è tornata alla normalità solo in serata ed è stato necessario anche il supporto del personale del Centro operativo comunale e dei volontari della Protezione civile, in sinergia con Aspes, Marche Multiservizi, Protezione Civile e Polizia Locale. "Decine e decine gli interventi – hanno spiegato il sindaco Biancani e l’assessore alle manutenzioni Della Dora - soprattutto per la rimozione di rami e alberi caduti, la verifica del deflusso delle acque piovane e la messa in sicurezza delle aree più critiche".

Le aree più colpite la zona mare, dove sono cadute alcune tamerici in viale Trieste e in via Paterni, Pantano, il quartiere di Montegranaro-Muraglia (in strada Malpighi è crollata una quercia) e via Madonna di Loreto dove una pianta si è schiantata sopra una recinzione. Danni anche a Ginestreto, dove due piante sono cadute in via Valbone e strada di Santa Marina. Gli interventi proseguiti per tutta la mattinata anche in strada di Valle Tresole, via Gagarin, strada San Germano, strada Vicolungo, strada Fonte Maiano, via Trebbiantico, via Madonna di Loreto, via Gorizia, via Gasparri, via Capra, per rimuovere i rami pericolanti. "Per ripulire le strade ci vorrà almeno una settimana – sottolineano sindaco e assessore -. Ora la priorità è garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la rimozione delle piante cadute e la messa in sicurezza di quelle pericolanti, poi lo sgombero delle strade principali, anche in base alle segnalazioni che ci stanno arrivando".

E pioggia e vento fortissimo, l’altra notte a Gabicce Mare ha fatto precipitare due alberi nella frazione a Monte e nel quartiere Tavollo, dietro al Conad. Poco dopo l’una, un ippocastano facente parte del filare che costeggia la strada si è schiantato in via dell’Orizzonte, sfiorando un’automobile parcheggiata nella sede stradale, mentre dietro al supermercato a cadere, invadendo la carreggiata, è stato un tiglio. In entrambe le situazioni necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto al taglio delle piante e a liberare la sede stradale dai resti delle alberature per consentire la riapertura della circolazione. A causa della violenza del vento, sono caduti in strada in tutto il territorio anche numerosi rami, di cui alcuni di discrete dimensioni, e qualche cartello stradale, fortunatamente senza causare danni a persone e cose.

Antonella MarchionniBeatrice Grasselli