Auto si ribalta, ferito il conducente

Un’auto si è ribaltata su un fianco, ieri mattina, lungo la circonvallazione Di Vittorio, dopo aver impattato contro lo spartitraffico che delimita l’accesso per i pullman turistici al terminal di Santa Lucia. Ferita in maniera lieve la persona che era alla guida del veicolo, che non è in pericolo di vita, è rimasta sempre lucida ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente è avvenuto attorno alle 11, quando l’auto, che proveniva dalla zona ospedale, dopo aver passato la rotatoria che precede il centro commerciale è finita sullo spartitraffico con la ruota destra, per cause in via d’accertamento, finendo su un fianco e fermandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno anche effettuato i rilievi e regolato il traffico, bloccatosi all’uscita della rotatoria nelle prime, concitate fasi, e i vigili del fuoco. Prima delle 12, il flusso era già tornato a scorrere.