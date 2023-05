Auto strisciata, assicuratore a processo

Lui è un assicuratore pesarese ed era finito a processo con l’accusa di aver rigato l’auto di un ex cliente. La vittima ha però ritirato la querela e, mancando quella, il giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere. L’imputato, che ha negato ogni addebito, ha così scampato un’eventuale condanna per danneggiamento.

Secondo la denuncia, tutto comincia quando una mattina la vittima si accorge di uno striscio sulla sua macchina. La sera, decide di fare un appostamento insieme con la fidanzata. E a un tratto, a suo dire, vede l’imputato a passeggio col cane che si avvicina alla sua auto. La coppia lo avrebbe fermato e gli avrebbe chiesto spiegazioni. Colto in fallo, sembra che l’assicuratore avesse detto nell’immediato di voler pagare i danni. Il motivo di quegli atti vandalici sarebbe riconducibile al cambio di assicurazione fatto dal cliente. Ma ieri c’è stato il ritiro della querela con fine del processo.

Sempre per la cronaca, incidente stradale ieri mattina a Montecchio. Un 19enne in moto si è scontrato in via 25 Aprile con un’auto. Il giovane è stato porta in Ancona in codice rosso.

e. ros.