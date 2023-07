Auto svolta e impatta scooter Ferito un 17enne

Paura ieri mattina per un 17enne vittima di un incidente stradale. In sella al suo Booster, stava percorrendo viale Buozzi quando una Fiat 500 condotta da una ragazza di 25 anni di Colli al Metauro, gli ha tagliato la strada facendolo rovinare a terra. Erano circa le 9.45 quando l’auto, che andava sud, giunta in prossimità del civico 33 (negozio arredamenti Blanco) ha iniziato una svolta a sinistra per parcheggiare. Così facendo ha colpito lo scooter, Bmk 50, sul fianco sinistro. Caduto a terra il ragazzino è rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza al Pronto soccorso di Fano.