Auto tamponamento a Cuccurano: Fano, disagi e nessun ferito

Tamponamento e disagi ieri pomeriggio sulla Flaminia, all’altezza di Cuccurano. Erano le 16 circa quando un’Audi condotta da una ragazza fanese del 1981 ha rallentato per poi fermarsi in mezzo alla strada, per consentire alle auto davanti di svoltare a sinistra per il campo sportivo. Nel mentre però da dietro arrivava una Fiat punto condotta da una fanese 58enne, che non si è accorta che il veicolo davanti a sé era fermo. Inevitabile il tamponamento. Fortunatamente nessun è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi di legge e la regolazione del traffico con senso unico alternato, la Polizia Locale di Fano.