Autobus, l’abbonamento tarda: persi 279 euro

"Ho speso 279 euro in biglietti per l’autobus nel mese di ottobre: 14.20 euro al giorno, dato che un biglietto costa 3.55 euro. Questo perché l’abbonamento ‘pass universitario’ è stato attivato quasi con un mese di ritardo, cioè il 31 ottobre". È lo sfogo di una mamma di Lucrezia di Cartoceto, che spiega: "Ho due figlie che frequentano l’università da pendolari e hanno la necessità di raggiungere Urbino 4 giorni la settimana. L’abbonamento annuale universitario costerebbe 420 euro e con il bonus sociale l’hanno pagato 320 a testa. Tra l’altro è conveniente perché arriva fino a dicembre 2024".

Ma c’è un però: "Le mie figlie a inizio ottobre si sono informate per l’abbonamento e dalle biglietterie hanno fatto sapere loro che sarebbe stato attivato entro 10 giorni. Diventati poi un mese. Quasi quotidianamente abbiamo chiesto notizie ma venivamo sempre rimandati al giorno dopo. A saperlo subito avremmo fatto l’abbonamento mensile: ci sarebbe costato molto meno, ovvero 75.60 euro a testa". Ma perché tanti ritardi? "Ci hanno sempre detto che era la Regione Marche a ritardare la delibera e quindi non potevano attivare gli abbonamenti universitari. Non so di più. Quel che è certo è che abbiamo speso un sacco di soldi, in un momento in cui aumenta tutto. Pensiamo a quanto possono incidere 279 euro spesi in biglietti in un solo mese nel bilancio familiare. E questo perché è stato attivato in ritardo l’abbonamento".

Ma quanto costano gli abbonamenti universitari? Abbiamo controllato sul sito dell’azienda di trasporto pubblico Adriabus nella sezione dedicata. Il ‘pass matricola’ dal 30 ottobre 2023 al 21 dicembre 2024 costa 380 euro per gli iscritti a UniUrb che fornisce un contributo e 420 euro alle matricole di Accademia di Belle Arti, Isia e Politecnica delle Marche ed è utilizzabile sull’intera rete. Quello urbano viene venduto rispettivamente a 220 euro e 240. Per gli iscritti non matricole viene attivato a gennaio 2024 con validità fino a dicembre e venduto a 320 per gli universitari e 360 euro per chi frequenta Accademia, Isia e Politecnica; l’urbano invece a 190 euro e 210 euro.

Francesco Pierucci