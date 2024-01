Autocarro centra scooter

Paura per un uomo di 31 anni e una donna di 44, che viaggiavano su un motorino centrato da un autocarro in manovra. I sanitari del 118 li hanno trasferiti entrambi al nosocomio di Ancona in codice rosso, ma col tempo la situazione si è ridimensionata e la donna (la più grave dei due) dovrebbe essere già stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Erano le 18.30 circa, l’altra sera, quando dal distributore dell’IP di via Papiria, un autocarro Ford Transit condotto da uomo in servizio per la ditta proprietaria del mezzo (un giovane di 28 anni nato in Gambia e rimasto illeso) si immetteva su via Papiria con direzione monte. Nel fare ciò tagliava la strada a un Liberty Piaggio (condotto da uomo marocchino di 31 anni con a bordo una donna napoletana di 44 anni) che nel frangente percorreva via Papiria con direzione monte-mare. L’urto di natura frontale/laterale comportava uno scivolamento sull’asfalto del motociclo che è finito contro il palo della segnaletica posto in prossimità della corsia opposta. Sul posto due pattuglie di polizia locale, i vigili del fuoco e due ambulanze.