Autocisterna contro un’auto: due feriti

Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla montelabbatese tra un autocisterna e una vettura, Opel Meriva, che stava viaggiando verso Urbino. Per cause da accertare, il mezzo pesante avrebbe invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro l’auto. Nel violento urto, il conducente di 25 anni della vettura ha riportato gravi contusioni e traumi tanto da esser trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso mentre il conducente del mezzo, un trentenne, è stato portato in ambulanza in codice verde all’ospedale di Pesaro. Gli accertamenti di legge sono stati affidati alla polizia locale di Montelabbate. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Strada chiusa per molto tempo.