Autografata bandiera cittadina di San Lorenzo in Campo: la storia

Prima di partire per il Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù, hanno chiesto al loro sindaco una bandiera con lo stemma comunale. E, di ritorno, dopo 12 giorni trascorsi nella parte più estrema della penisola Iberica insieme a 1milione e mezzo di altri ragazzi e ragazze, hanno portato al primo cittadino di San Lorenzo in Campo la stessa bandiera, piena di firme, almeno una trentina, di giovani di altri paesi. Del Messico, del Venezuela, dell’Argentina, delle Filippine, della Danimarca, della Germania e altri ancora. A sostenere il vessillo laurentino in Portogallo e poi a mostralo al sindaco Davide Dellonti pieno di ‘autografi’ di giovani dell’intero pianeta, sono stati Melissa Frati, Davide Ciaboco e Gianluca Pomponio, che hanno trascorso un’esperienza di quasi 2 settimane legata alla ‘Giornata della Gioventù’, con la prima tappa ad Avignone (in Francia), la seconda a Saragozza (in Spagna) e poi vicino a Lisbona, nella parrocchia di ‘Benedita’ fino alla ripartenza per l’Italia, dove sono tornati da pochi giorni. "Questa bandiera, densa di significati – dicono i tre – sarà ora esposta nella Basilica. Ne siamo fieri".

s.fr.