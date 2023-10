Automobilisti in rivolta: "La strada sta crollando"

Caminate di Fano, domenica "estiva" di ottobre, c’è una tiene una affollatissima festa che si tiene nella locale osteria annessa alla chiesa, un luogo frequentato da gente del posto ma anche da tanti fanesi e non solo. Un centinaio di persone affollano la zona tra l’area ristorazione e la strada che pochi metri avanti svolta a sinistra e che dovrebbe condurre a San Costanzo. Dovrebbe, perché in realtà più che di strada (via San Vitale che diventa poi Strada della Tomba) possiamo parlare di cratere con sprofondi disseminati qua e là, a volte letteralmente inaccessibili. Una strada che sta crollando sotto i colpi dell’incuria e dell’abbandono da anni, nonostante l’alta densità del traffico per ovvie ragioni di comodità, visto che per quella scorciatoia sia da Caminate che da Fano si raggiunge molto prima San Costanzo. Un vero disagio, ne sanno qualcosa non solo i residenti di Caminate ma anche le tante persone che provenendo dalla città passano attraverso la frazione per raggiungere l’entroterra, salvo poi rimanere intrappolati, piegare cerchioni delle ruote delle loro auto e distruggerne gli ammortizzatori. Una situazione che toccano con mano anche gli abituali frequentatori di chiesa e locale annesso a Caminate: "La via San Vitale che poi diventa via Tomba è davvero in condizioni vergognose, ormai impraticabile e ci sarebbe da chiedere i danni perchè passando per via San Vitale e svoltando poi per via delle Tomba le nostre automobili affossano", dice Simone Ferri, uno degli automobilisti che transitano per quella strada e inciampano nelle buche. "E’ vero – aggiunge Iolanda Giannini – è un disastro". Nei dettagli: venendo da Caminate si incontra subito sulla destra un calanco che si apre e che si è mangiato una parte della strada. Proseguendo ancora, altre grosse buche disseminate qua e là con i cerchioni delle auto messi a dura prova. Ma il peggio deve arrivare svoltando da via San Vitale a destra per via Della Tomba: "Qui – dice Gianna Bruscia, una signora di Fano – la strada è tagliata da un fosso profondo nel quale si sbatte violentemente anche se si va pianissimo. Così si piegano anche i cerchioni. Più avanti c’è un vero e proprio fosso in mezzo alla strada e bisogna fermarsi per non cascarci dentro. La situazione è diventata insostenibile, eppure si tratta di una strada non privata, ma comunale, dove non si interviene da troppo tempo. Una strada pericolosa e abbandonata, nonostante Caminate sia esplosa quanto a presenze e partecipazione ad eventi e nonostante molti passino per via San Vitale e Strada della Tomba per andare a San Costanzo o Piagge"

d.e.