Autoparco Vallefoglia Ovest. La zona industriale di Talacchio pronta a ospitare nuovi servizi

Un albergo, nuove attività di ristorazione, oltre a un parcheggio videosorvegliato con servizi per camionisti, automobilisti e camper: sono i tasselli che compongono il progetto dell’autoparco ‘Vallefoglia ovest’ che secondo il progetto del Comune dovrebbe sorgere nella Piana di Talacchio, nell’area adiacente alla mensa interaziendale. A darne l’annuncio è il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, insieme agli assessori alla Pianificazione territoriale Stefano Gattoni, ai Lavori pubblici Angelo Ghiselli e ai Trasporti Mirco Calzolari.

A seguito dell’inaugurazione del nuovo bar e punto ristoro, recentemente riaperto presso la mensa interaziendale di proprietà del Comune, il sindaco ha ribadito l’importanza di questo ambizioso progetto, che beneficia di un finanziamento di 70mila euro destinato alla riqualificazione dei borghi di Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e Montecchio.

"Questo intervento, una volta realizzato avrà un impatto significativo sul rilancio dell’intera zona industriale e del paese di Talacchio – sostiene il primo cittadino –- che si prevede diventi un punto di snodo strategico tra Pesaro e l’intera vallata del Foglia, con la possibilità di estendersi fino alla Toscana, qualora venga realizzata la circonvallazione che attraverserà gli abitati di Case Bernardi, Rio Salso e Borgo Massano, come previsto in un progetto redatto anni fa".

Il progetto del nuovo Autoparco, oltre alle strutture alberghiere e di ristorazione, prevede anche la realizzazione di una stazione di rifornimento carburanti con colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, un autolavaggio, un’autofficina meccanica, un gommista e un’area di sosta riservata ai camper. Inoltre, è prevista l’apertura di una nuova farmacia, già inserita nella pianta organica della Regione Marche, che rappresenterà un ulteriore servizio per i cittadini dell’area, insieme al capolinea del "BRT (bus rapid transit) bus elettrico", che collegherà Vallefoglia al capoluogo Pesaro, con partenza proprio da quest’area.

"Come amministrazione siamo attivamente alla ricerca di finanziamenti pubblici – sottolinea in conclusione il sindaco Palmiro Ucchielli - per portare avanti questo progetto, che potrebbe essere realizzato anche grazie a investimenti privati, come già avvenuto nella stazione di servizio Tamoil a Montecchio e in altre realtà".

Beatrice Grasselli