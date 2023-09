Autopsia su Tarini:: "Problema cardiaco"

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Ivo Tarini, il 54enne di Ponte Sasso morto la notte tra sabato e domenica sul letto di casa. Ieri sul suo corpo è stata eseguita l’autopsia, che non avrebbe rivelato nuovi elementi rispetto all’ipotesi iniziale dei medici del 118. A causare il decesso sarebbe stato un improvviso problema cardiaco. Ha preso il via, intanto, la raccolta fondi indetta dagli amici, per sostenere la sua compagna Monia e la famiglia. Già ieri sul sito ‘Gofundme’ erano stati superati i mille euro. Domani alle 10 l’estremo saluto nella chiesa di San Giovanni, a Marotta nord, partendo dall’obitorio del ‘Santa Croce’ alle 9,30. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Mondolfo.