Autopsia sulla salma di Festus Lunedì l’ultimo saluto a Mondolfo

Si svolgeranno lunedì pomeriggio, con inizio alle 16,30, nella chiesa di Sant’Agostino, i funerali di Festus Nortey (in foto), il 31enne cresciuto e vissuto per molti anni (fino al 2020) a Mondolfo, dove abita ancora la sua famiglia, morto all’alba di domenica scorsa in un incidente stradale avvenuto su una provinciale della Campania. Proprio nel pomeriggio di ieri, a Caserta, sul suo corpo è stato eseguito l’esame autoptico. L’auto guidata dal giovane, una Fiat 500 L, alle 5,30 del mattino di domenica scorsa si è scontrata con un furgone. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo e che poi, nelle ore successive, è risultato fatale anche per uno dei tre suoi amici che viaggiavano insieme a lui.

Appassionato di sport e per quattro anni, dal 2014 al 2018, portiere della squadra di calcio ‘Maroso Mondolfo, Festus Nortey, simpatico e generoso, era un ragazzo benvoluto da tutti. Come dimostra ora la straordinaria gara di generosità di cui si stanno rendendo protagonisti i mondolfesi e i marottesi nella raccolta fondi su internet lanciata per aiutare i suoi genitori e il fratello a sostenere le spese per il rientro del feretro a Mondolfo, per il funerale e per la sepoltura, che in meno di cinque giorni ha già raggiunto la cifra di 23mila euro.

s.fr.